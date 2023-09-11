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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

В Вашингтоне назвали рутинным мероприятием совместные учения США и Армении

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Начавшиеся на этой неделе совместные военные учения США и Армении следует считать рутинным мероприятием, никак не связанным с какими-либо событиями в регионе, заявил в понедельник представитель Госдепа Мэттью Миллер.

"Мы регулярно проводим совместную военную подготовку и работаем вместе с нашими партнерами, чтобы поддерживать боеготовность", - заявил Миллер во время брифинга.

Он отметил, что Армения является давним партнером США.

О том, что армяно-американские военные учения проводятся в Армении не в первый раз, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Должен констатировать, что армяно-американские военные учения проводятся в Армении не впервые", - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.

Ранее в посольстве США в Ереване заявили СМИ, что "Армения является давним партнером США и с 2003 года в рамках программы партнерства на уровне штатов министерства обороны США имеет прочные партнерские отношения с Национальной гвардией Канзаса".

"Американские и армянские подразделения участвовали в совместных военных учениях в Армении, США и других странах, причем в Армении такие учения проводились в 2003, 2006 и 2008 годах", - отметили в посольстве.

Армяно-американские военные учения Eagle Partner 2023 начались на территории Армении в понедельник. Учения проводятся в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях и проходят в учебном центре "Зар" миротворческой бригады Минобороны. Они продлятся до 20 сентября.

Армения США
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