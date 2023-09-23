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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Пашинян и Блинкен обсудили вопросы безопасности армян Нагорного Карабаха

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили в ходе телефонного разговора в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Собеседники обсудили гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе, вопросы, связанные с защитой прав и безопасности армян Нагорного Карабаха", - заявили в пресс-службе правительства Армении.

Отмечается, что были также рассмотрены перспективы армяно-азербайджанского мирного процесса, региональная безопасность и вопросы двусторонней повестки дня Армения-США.

Армения Никол Пашинян Энтони Блинкен США Нагорный Карабах
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