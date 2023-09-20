Польша пригрозила расширить список запрещенных к импорту агропродуктов с Украины

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Польша расширит список продуктов с Украины, запрещенных к импорту в страну, если украинские власти будут обострять конфликт, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он напомнил, что Польша была первой страной в Европе, которая открылась для украинских беженцев, помогала доставлять гуманитарные грузы.

"После всего этого мы не можем слышать каких-либо двусмысленных, а некоторые считают - однозначных заявлений, низводящих нас до роли безразличного государства", - сказал он.

Моравецкий подчеркнул, что Польша помогает Украине, но интерес польского фермера, польского села, поляков будет самым важным для правительства страны. "Так будет независимо от того, что говорит кто-либо в мире, потому что мы не кланяемся тем, кто с Востока или Запада, мы действуем только в интересах поляков", - заявил польский премьер.

Моравецкий отметил, что Польша готова продолжать помогать Украине, но не ценой "дестабилизации польского рынка". По этой причине правительство решило ввести эмбарго на некоторые украинские агротовары, хотя Еврокомиссия не дала на это согласие.

Премьер-министр подчеркнул, что эмбарго будет сохраняться до тех пор, пока не будут разработаны "механизмы сотрудничества".

"Предупреждаю власти Украины: если они обострят конфликт, мы добавим еще больше продуктов к запрету на экспорт на территорию Польши", - сказал Моравецкий.

Как сообщалось, Еврокомиссия 15 сентября объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины в пять соседних с ней стран ЕС (Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию) с некоторыми условиями, которые позволят избежать нового резкого роста поставок.

Ограничения были введены 2 мая и касались импорта пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы. Эти пять восточноевропейских стран - членов ЕС утверждали, что украинская агропродукция в условиях ее беспошлинного ввоза в ЕС оседает у них и наносит ущерб их агросектору.

После снятия ограничений Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты, а Болгария задумалась о квотировании импорта украинского подсолнечника. Польша расширила список запрещенных к импорту продуктов за счет рапсового жмыха и шрота, а также кукурузных отрубей, пшеничной муки и производных товаров. Венгрия довела этот список до 24 товарных позиций.

Украина подала иск во Всемирную торговую организацию, которым обвинила Польшу, Венгрию и Словакию в дискриминационном отношении к украинской агропродукции.