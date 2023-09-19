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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Польша, Венгрия и Словакия отказались снимать эмбарго на украинское зерно

Польша, Венгрия и Словакия отказались снимать эмбарго на украинское зерно
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Венгрия и Словакия подтвердили намерение последовать примеру Польши и сохранить эмбарго на поставки зерна с Украины, несмотря на жалобу, которую Украина подала во Всемирную торговую организацию (ВТО), передает во вторник агентство ЭФЭ.

В свою очередь пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер во вторник вновь подчеркнул, что Варшава, несмотря на жалобу Украины, по-прежнему придерживается своей позиции.

"Такая жалоба во Всемирную торговую организацию (ВТО) нас не впечатляет: мы не намерены снимать введенное нами эмбарго. Мы уверены, что наше решение правильное и соответствует экономической ситуации и не нарушает европейское и международное законодательство", - заявил Мюллер.

15 сентября Еврокомиссия (ЕК) объявила о прекращении действия ограничительных мер, принятых 2 мая 2023 года и касающихся экспорта украинского зерна и других продуктов питания в ЕС. Венгрия, Польша и Словакия после этого решения Брюсселя заявили, что вводят на своей территории эмбарго на импорт украинской агропродукции. При этом ее транзит через территорию данных стран ЕС по-прежнему разрешен.

В понедельник стало известно, что Киев направил жалобу в ВТО на решение властей Польши, Венгрии и Словакии о введении национальных запретов на ввоз ряда агропродуктов с Украины.

Венгрия Польша Словакия Украина
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