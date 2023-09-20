Премьер Польши заявил, что страна больше не отправляет оружие Украине

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Польша больше не отправляет Украине оружие, заявил в среду польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Сейчас Польша не отправляет Украине никакого вооружения, поскольку мы сейчас сами вооружаемся, самым современным оружием", - сказал Моравецкий польскому телеканалу Polsat.

Он добавил, что страна размещает на военных предприятиях "увеличенные заказы".

"Мы делаем ставку главным образом на модернизацию и быстрое вооружение польской армии так, чтобы она стала одной из сильнейших армий в Европе. И за очень короткое время", - резюмировал польский премьер.