Алиев считает, что результаты операции в Карабахе положительно повлияют на прогресс в переговорах

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, стороны обсудили антитеррористические мероприятия локального характера ВС Азербайджана в Карабахском регионе страны, сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

"Алиев в ходе разговора отметил важность поддержки мирной повестки в регионе. Он также заявил, что односторонние шаги могут дать обратный эффект. Глава государства подчеркнул, что достигнутые результаты положительно повлияют на прогресс в переговорах по мирному договору между Азербайджаном и Арменией", - отметила пресс-служба.

Мишель, в свою очередь, выразил беспокойство последними процессами в регионе

По словам азербайджанского лидера, антитеррористические мероприятия стали ответом Азербайджана на провокации ВС Армении в Карабахском регионе, в результате которых погибли сотрудники азербайджанской полиции Азербайджана.

Касаясь сегодняшних договоренностей по приостановлению антитеррористических мероприятий, Алиев отметил, что разоружение ВС Армении в регионе и незаконных армянских вооруженных формирований, а также встреча в Евлахе являются положительными шагами. Глава государства заметил, что на встрече в Евлахе (21 сентября - ИФ) будут обсуждаться вопросы прав и безопасности армян Карабаха на основе Конституции и законов Азербайджана, включая культурные, муниципальные, религиозные и др. права. "Глава государства подчеркнул, что Азербайджан проводит данную встречу в контексте своих внутренних дел", - сказано в релизе.

Мишель назвал прекращение антитеррористических мероприятий положительным шагом и выразил надежду на соблюдение режима прекращения огня. Он также положительно оценил встречу, запланированную в Евлахе.