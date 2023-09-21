Около 5 тыс. мирных жителей эвакуированы из Нагорного Карабаха

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российский миротворческий контингент эвакуировал из опасных районов Нагорного Карабаха порядка 5 тыс. мирных жителей, сообщили в Минобороны РФ.

"С начала активных боевых действий силами российских миротворцев осуществлена эвакуация мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. В расположение миротворческого контингента доставлено около 5 тыс. человек", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что эвакуированные обеспечены местами для отдыха и питанием, также им оказывают помощь военные медики.

В министерстве подчеркнули, что миротворческим контингентом продолжается поддержка непрерывного взаимодействия с Баку, Ереваном и Степанакертом, направленного на недопущение кровопролития и обеспечение безопасности, а также ведется круглосуточный мониторинг обстановки в регионе.