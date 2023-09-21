В Азербайджане завели два уголовных дела из-за гибели миротворцев РФ в Карабахе

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Азербайджана заявила, что возбудила уголовные дела по двум инцидентам в Карабахском регионе страны, в результате которых погибли шесть российских миротворцев, еще один миротворец получил ранения.

Накануне, 20 сентября, группа азербайджанских военных, "участвовавших в локальных антитеррористических мероприятиях на территории села Джанятаг Тертерского района" республики, из огнестрельного оружия обстреляла автомобиль с военнослужащими миротворческого контингента РФ (РМК), говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Как заявили в надзорном ведомстве, азербайджанские военные из-за "сложного рельефа местности" и плохой погоды (тумана и дождя) ошибочно приняли машину миротворцев РФ за автомобиль, "принадлежавший незаконным армянским вооруженным формированиям.

"В результате происшествия погибли пять военнослужащих РМК", - заявили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным ведомства, в тот же день на территории указанного населенного пункта неустановленными членами армянских вооруженных формирований был обстрелян из огнестрельного оружия автомобиль "КАМАЗ", принадлежащий РМК. В результате происшествия один военнослужащий РМК погиб, еще один получил ранения", заявляют в ведомстве.

В информации отмечается, что по обоим фактам генеральным прокурором Азербайджана по соответствующим статьям Уголовного кодекса было возбуждено дело, расследование которого поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

"Сегодня состоялся телефонный разговор между генеральными прокурорами двух стран. Генеральный прокурор Азербайджана выразил глубокие соболезнования российской стороне в связи с гибелью миротворцев. Стороны договорились о проведении в тесном сотрудничестве всестороннего расследования происшествия. В настоящее время прокуратурой ведутся следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу", - подчеркивает ведомство.

Ранее в четверг источник в российском силовом ведомстве заявил "Интерфаксу", что командир корпуса азербайджанских вооруженных сил, подчиненные которого виновны в гибели военнослужащих российского миротворческого контингента в Карабахе, отстранен от обязанностей.

"Первые подозреваемые в преступлении задержаны", - добавил собеседник агентства.