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Алиев в разговоре с Путиным принес извинения за гибель миротворцев в Карабахе

Алиев в разговоре с Путиным принес извинения за гибель миротворцев в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Фото: Илья Питалев/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшемся по инициативе азербайджанской стороны, принес извинения в связи с гибелью российских миротворцев, сообщает пресс-служба Кремля.

В РоссииМинобороны РФ сообщило о гибели российских военных при обстреле в КарабахеЧитать подробнее

"Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих Российского миротворческого контингента. Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте.

"Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших", - сообщили в пресс-службе.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что автомобиль с российскими миротворцами попал под обстрел в Карабахе во время возвращения с наблюдательного поста. Находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли.

Владимир Путин Ильхам Алиев Азербайджан Нагорный Карабах
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