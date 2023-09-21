Алиев в разговоре с Путиным принес извинения за гибель миротворцев в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото: Илья Питалев/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшемся по инициативе азербайджанской стороны, принес извинения в связи с гибелью российских миротворцев, сообщает пресс-служба Кремля.

"Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих Российского миротворческого контингента. Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте.

"Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших", - сообщили в пресс-службе.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что автомобиль с российскими миротворцами попал под обстрел в Карабахе во время возвращения с наблюдательного поста. Находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли.