В Армении задержан оппозиционный лидер Теванян

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Полиция Армении утром в пятницу задержала одного из лидеров оппозиции, руководителя блока "Мать Армения" Андраник Теванян, сообщают местные СМИ.

По их данным, Теванян с группой своих сторонников задержан в центре города в ходе акций протеста, сопровождающихся блокированием улиц.

В четверг оппозиция Армении заявила о начале массовых акций неповиновения с целью отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Ранее армянская оппозиция сообщила о создании национального комитета, который будет координировать действия по отстранению Пашиняна и его правительства от власти. Представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян сообщил, что, кроме того, парламентская оппозиция инициирует процесс импичмента Пашиняна.

В четверг Пашинян заявил в видеообращении, что правоохранительные органы страны будут жестко и оперативно реагировать на митинги оппозиции.