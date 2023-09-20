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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Парламентская оппозиция Армении инициирует импичмент Пашиняна

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В парламенте Армении оппозиция объявила о создании национального комитета, который будет координировать действия по отстранению премьер-министра страны Никола Пашиняна и его правительства от власти.

"Мы разработали программу действий, конченая цель которого - отстранение от власти действующего режима", - заявил на митинге оппозиции перед зданием правительства Армении бывший вице-спикер парламента Армении, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Он добавил, что парламентская оппозиция инициирует процесс импичмента Пашиняна.

"Вчера почти все оппозиционные партии провели многочасовые обсуждения, в результате чего сформирована "дорожная карта" по выходу из сложившейся ситуации", - сказал Сагателян.

По его словам, принято решение о создании национального комитета, который "будет координировать, нести ответственность за движение оппозиции".

Протесты против политики Пашиняна возобновились в Ереване 19 сентября на фоне боевых действий в Нагорном Карабахе.

Ишхан Сагателян Армения Никол Пашинян Ереван
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