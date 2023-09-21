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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Пашинян пообещал жесткую реакцию на митинги оппозиции

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы страны будут жестко и оперативно реагировать на митинги оппозиции.

"Будет жесткая и оперативная реакция. Они хотят, чтобы на улицах пролилась кровь. Мы будем действовать жестко, но в рамках закона. Мы любим наших соотечественников, даже тех, кто против нас", - сказал Пашинян в видеообращении.

По его словам, правоохранительная система работает, происходят и будут происходить задержания, виновные в беспорядках будут привлечены к ответственности.

Он призвал население Армении сохранять спокойствие и не переходить рамки закона.

"В противном случае будут действовать соразмерные и жесткие меры противодействия. Все соответствующие органы получили от меня поручения", - сказал Пашинян.

В Армении с 19 сентября проходят митинги оппозиции с требованием отставки Пашиняна.

Никол Пашинян Армения
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