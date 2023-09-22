События в Нагорном Карабахе не сказались на работе российской таможни

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Обострение ситуации в Нагорном Карабахе не повлияло на работу таможенных пунктов пропуска, заявил журналистам врио главы ФТС России Руслан Давыдов.

"Сегодня у нас пункты пропуска все - и российско-грузинской границы и российско-азербайджанской границы работают штатно. В среднем порядка двух тысяч грузовиков (в сутки - ИФ) по этим двум направлениям проходят", - сказал он.

"По грузообороту мы видим определенные колебания в перетоках между российско-грузинской границей - это Верхний Ларс и российско-азербайджанской границей - у нас там три пункта пропуска работают. Но все-таки, на наш взгляд, эти колебания связаны в первую очередь с логистикой товарооборота, с турецким транзитом, потому что много турецкого транзита идет на страны Средней Азии через эту границу", - сказал Давыдов.

По его словам, "в целом ситуация с обострения этого конфликта (в Нагорном Карабахе - ИФ)" на пунктах пропуска не поменялась. "Работаем стабильно", - подчеркнул врио главы ФТС.