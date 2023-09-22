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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

ФТС уже перечислила в бюджет РФ более 4,5 трлн руб.

ФТС уже перечислила в бюджет РФ более 4,5 трлн руб.
Здание Федеральной таможенной службы России
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) России с начала года уже перечислила в бюджет более 4,5 трлн рублей, годовое задание на 2023 год составляет около 6,5 трлн рублей и будет выполнено, заявил журналистам врио главы ФТС Руслан Давыдов.

"У нас этот год начинался тяжело по перечислениям, мы первые четыре месяца были в отрицательных значениях (относительно установленного плана), в первую очередь из-за того, что наш противник взорвал трубопроводы, газ не поступал, и платежи, которые предполагались по прогнозному заданию за экспорт газа, они очень существенно сократились. Вместе с тем с мая мы вышли в так называемую "зеленую" зону, то есть мы выполняем плановое задание и даже его несколько перевыполняем", - отметил Давыдов.

"На сегодняшний день мы перечислили чуть более 4,5 трлн рублей в федеральный бюджет. Плановое задание на сентябрь - 555 млрд рублей, мы идем в графике, надеюсь это задание в сентябре чуть-чуть перевыполним. Плановое задание на 2023 год - чуть меньше 6,5 трлн рублей, тоже приложим все силы, чтобы его выполнить, надеюсь так и будет", - заявил он.

Как сообщалось, за 2022 год ФТС перечислила в федеральный бюджет 6,2 трлн рублей против 7,156 трлн рублей в 2021 году. Таким образом, показатель в 2022 году снизился примерно на 13,4%.

ФТС
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