Российские миротворцы продолжили оказывать помощь жителям Нагорного Карабаха

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Миротворцы РФ оказывают гуманитарную помощь мирному населению в Нагорном Карабахе, в расположении российского миротворческого контингента продолжают находиться 826 мирных граждан, в том числе 440 детей, сообщило Минобороны России в субботу.

"Российским миротворческим контингентом поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также обеспечение безопасности российского миротворческого контингента", - сказано в сообщении министерства.

Военные сообщили о доставке гуманитарного груза для мирного населения Нагорного Карабаха. По их данным, в общей сложности в Степанакерт российскими миротворцами доставлено свыше 50 тонн груза.