Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Российские миротворцы продолжили оказывать помощь жителям Нагорного Карабаха

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Миротворцы РФ оказывают гуманитарную помощь мирному населению в Нагорном Карабахе, в расположении российского миротворческого контингента продолжают находиться 826 мирных граждан, в том числе 440 детей, сообщило Минобороны России в субботу.

"Российским миротворческим контингентом поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также обеспечение безопасности российского миротворческого контингента", - сказано в сообщении министерства.

Военные сообщили о доставке гуманитарного груза для мирного населения Нагорного Карабаха. По их данным, в общей сложности в Степанакерт российскими миротворцами доставлено свыше 50 тонн груза.

Нагорный Карабах
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Байден заявил, что присоединится к пикету работников автопромышленности

Байден заявил, что присоединится к пикету работников автопромышленности

Канада ввела санкции против 63 физлиц и структур, включая "Комсомольскую правду"

Канада ввела санкции против 63 физлиц и структур, включая "Комсомольскую правду"

Умер бывший президент Италии Джорджо Наполитано

Умер бывший президент Италии Джорджо Наполитано

Что произошло за день: пятница, 22 сентября

Военные Карабаха сдают вооружения и технику под контролем российских миротворцев

Бастующие голливудские сценаристы не смогли договориться с киностудиями

Полиция Армении сообщила о 98 задержанных на антиправительственных акциях

Полиция Армении сообщила о 98 задержанных на антиправительственных акциях

Армянская оппозиция сообщила о 350 задержанных на акциях протеста в Ереване

НКР ведет с Баку переговоры об отводе войск и возвращении людей в свои дома

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });