Полиция Армении сообщила о 98 задержанных на антиправительственных акциях

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Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - На антиправительственных акциях в Ереване в пятницу задержаны 98 человек, сообщили "Интерфаксу" в полиции Армении.

В ведомстве уточняют, что задержанные обвиняются в невыполнении законного требования представителей правоохранительных органов.

С 19 сентября, после начала операции ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе, в Армении начались акции протеста оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Создан национальный комитет, который координирует действия по отстранению Пашиняна и его правительства от власти. Представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян сообщал, что, парламентская оппозиция инициирует также процесс импичмента Пашиняна.

Акции протеста проходят в различных районах Еревана. К ним присоединились студенты ряда вузов.