Армянская оппозиция сообщила о 350 задержанных на акциях протеста в Ереване

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Оппозиция Армении сообщает о 350 задержанных на акциях протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

"На улицах Еревана продолжаются акции протеста. По предварительным данным, задержано 350 человек", - сообщает оппозиционный национальный комитет Армении.

С 19 сентября, после начала военной операции ВС Азербайджана против Нагорного Карабаха, в Армении начались акции протеста оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Создан национальный комитет, который координирует действия по отстранению Пашиняна и его правительства от власти. Представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян сообщил, что парламентская оппозиция инициирует также процесс импичмента Пашиняна.

К акциям протеста, которые проходят в различных частях города, присоединились студенты ряда вузов.