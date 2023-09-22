Сын экс-президента Армении госпитализирован после избиения при задержании

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Задержанный в пятницу на акции протеста оппозиции в Ереване сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян госпитализирован, сообщил его адвокат Александр Кочубаев.

Как написал адвокат в соцсети, Левона Кочаряа избил спецназ, его госпитализировала бригада скорой помощи.

Ранее СМИ Армении распространили кадры избиения полицейскими в автомобиле правоохранительных органов сына экс-президента.

В ереванском медцентре "Наири" "Интерфаксу" сообщили, что у Кочаряна диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. "Состояние госпитализированного - средней тяжести", - сказал собеседник агентства.

В полиции Армении ранее сообщили "Интерфаксу", что на антиправительственных выступлениях в Ереване "в течение сегодняшнего дня задержаны 84 участника акции". Там сообщили, что задержанные обвиняются в невыполнении законного требования представителей правоохранительных органов.

С 19 сентября, после начала военной операции ВС Азербайджана против Нагорного Карабаха, в Армении начались акции протеста оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Создан национальный комитет, который координирует действия по отстранению Пашиняна и его правительства от власти. Представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян сообщил, что, парламентская оппозиция инициирует также процесс импичмента Пашиняна.

К акциям протеста, которые проходят в различных частях города, присоединились студенты ряда вузов.