Индийские специалисты не могут восстановить связь с лунной станцией

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты Индийской организации космических исследований (ISRO) пока не смогли восстановить связь с посадочным модулем и луноходом автоматической межпланетной станции Chandrayaan-3 ("Чандраян-3").

"Миссия Chandrayaan-3: были приложены усилия к установлению связи с посадочным модулем "Викрам" и луноходом "Прагъян", чтобы удостовериться в том, что они функционируют. К настоящему моменту мы не получили от них сигналов. Усилия по установлению контакта продолжатся", - сообщила организация в соцсети X (бывшая Twitter).

В начала сентября посадочный модуль "Викрам" и луноход "Прагъян" были переведены в спящий режим из-за наступления лунной ночи длительностью две недели, во время которых солнечные батареи не могли генерировать электроэнергию, необходимую для работы аппаратов.

Специалисты отключили полезную нагрузку, однако оставили включёнными приёмники для попытки восстановить связь с компонентами лунной станции 22 сентября и продолжить исследования естественного спутника Земли.

Прилунение посадочного модуля с ровером было осуществлено 23 августа в районе неизведанного Южного полюса Луны.

24 августа в ISRO сообщили, что "Прагъян" спустился с платформы посадочного модуля, а затем начал проводить исследования на поверхности Луны. Изначально миссия лунохода массой 20 кг рассчитана на 14 земных суток, но впоследствии была сокращена на несколько дней.

Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, осуществившей посадку своего аппарата на Луне.