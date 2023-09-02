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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Индийский луноход "Прагъян" успешно выполнил все поставленные задачи

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Индийский луноход "Прагъян" успешно выполнил все поставленные задачи на поверхности естественного спутника Земли, сообщила в субботу Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Ровер выполнил все свои задачи", - говорится в сообщении организации.

По данным ISRO, "Прагъян" был переведен в спящий режим, а полезная нагрузка, которую специалисты использовали для проведения исследований, отключена. Данные, полученные в ходе почти одиннадцати дней работы, были отправлены на Землю с помощью передатчика посадочного модуля "Викрам".

Ученые рассчитывают продолжить использовать луноход для проведения исследований.

"В настоящий момент батарея полностью заряжена. Солнечные панели направлены на получение света при следующем восходе Солнца, который ожидается 22 сентября 2023 года. Приемник включен. Надеемся на успешное пробуждение для выполнения еще одной серии задач", - отмечается в сообщении.

Прилунение посадочного модуля с ровером было осуществлено 23 августа в районе неизведанного Южного полюса Луны в рамках программы индийской межпланетной станции Chandrayaan-3 ("Чандраян-3").

24 августа в ISRO сообщили, что "Прагъян" спустился с платформы посадочного модуля, а затем начал проводить исследования на поверхности Луны. Изначально миссия лунохода массой 20 кг рассчитана на 14 земных суток.

Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, осуществившей посадку своего аппарата на Луне.

Индия Прагъян Луна
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