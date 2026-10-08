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Министр финансов Франции считает возможным возвращение Великобритании в ЕС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Министр финансов Франции Ролан Лескюр считает, что Великобритания может вернуться в Евросоюз в любое время, он сказал об этом BBC.

"Британский народ в свое время принял решение (о выходе из ЕС - ИФ), и у него, очевидно, было полное право на такое решение. Если теперь они хотят вернуться, то им придется принять новое решение. Могу вам сказать: возвращайтесь в любое время", - заявил он.

Он считает, что членство в ЕС подразумевает определенные трудности и дополнительные обязательства, но оно позволяет странам лучше бороться с глобальными вызовами.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Энди Бернем, говоря об отношениях королевства с Евросоюзом, заявил, что Лондону необходимо рассмотреть различные варианты. Он не исключил как возможность того, что формат отношений не изменится, так и полное возвращение в ЕС. Премьер также заявил о возможном присоединении к таможенному союзу или единому рынку.

В сентябре Бернем, выступая на съезде Лейбористской партии, заявил, что выход из ЕС, в целом, принес Британии вред, и он намерен представить ряд новых подходов к будущим отношениям с блоком. Он заявил, что пока что королевство должно сфокусироваться на восстановлении отношений с европейскими странами и налаживании более тесных торговых связей.

Великобритания Евросоюз Франция Ролан Лескюр Энди Бернем Минфин
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