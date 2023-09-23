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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Россия рассчитывает, что Саудовская Аравия не станет обзаводится ядерным оружием

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Иран не планирует создавать ядерное оружия, поэтому Москва рассчитывает, что и Саудовская Аравия не будет им обзаводиться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я слышал, что было сказано: "Если у Ирана появится ядерное оружие, то мы, Саудовская Аравия, тоже будем вынуждены об этом думать". Я отношусь к этому как к констатации факта", - сказал Лавров на пресс-конференции в субботу.

"Никто не хочет появления на планете новых ядерных государств, и Иран многократно подтверждал, что такого намерения у них нет, у них даже духовный лидер фетву соответствующую выпустил. Поэтому исходим из того, что раз у них не будет бомбы, то и у соседей Ирана не будет искушения идти по этому пути", - подчеркнул он.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в интервью телеканалу Fox News заявил, что королевству придется обзавестись ядерным оружием, если такое появится у Ирана.

Иран Саудовская Аравия Сергей Лавров МИД РФ
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