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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

В Джидде прошла встреча главы МИД Ирана с наследным принцем Саудовской Аравии

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в пятницу провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в Джидде, передает телеканал Al Arabiya.

Детали встречи пока не сообщаются.

Накануне глава иранского МИД прибыл в Саудовскую Аравию. Это первый визит главы внешнеполитического ведомства Ирана в королевство после восстановления странами дипломатических отношений.

В четверг Абдоллахиан встретился со своим саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом в Эр-Рияде. На совместной пресс-конференции министров Абдоллахиан заявил, что отношения Ирана с Саудовской Аравией "движутся в правильном направлении". "Мы договорились о реализации существующих договоренностей в сфере безопасности, торговли, экономики и в других представляющих интерес вопросах", - добавил он.

В свою очередь принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд отметил, что прошедшие переговоры знаменуют "новую страницу в двусторонних отношениях, основанных на братстве, взаимном уважении и общих интересах" Саудовской Аравии и Ирана.

Отношения между Ираном и Саудовской Аравией, считающихся лидерами двух основных течений Ислама - шиизма и суннизма, резко осложнились в 2016 году после того, как в Эр-Рияде казнили влиятельного шиитского богослова Нимра ан-Нимра, критиковавшего саудовскую монархию. Вслед за этим в Тегеране демонстранты совершили нападение на посольство Саудовской Аравии, в ответ Эр-Рияд разорвал дипотношения с Ираном.

В марте этого года Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая договорились о восстановлении дипломатических отношений.

Стороны назначили послов: так, посол Ирана в Эр-Рияде Алиреза Энайати начнет официальное исполнение обязанностей во время визита Абдоллахиана.

Также ранее возобновили работу посольство Саудовской Аравии в Тегеране и генконсульство в Мешхеде.

Иран Саудовская Аравия
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