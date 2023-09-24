Зонд OSIRIS-Rex сбросит на Землю капсулу с образцами грунта астероида Бенну

Фото: Hyoung Chang/The Denver Post

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Американский космический аппарат OSIRIS-Rex, пролетающий вблизи Земли, в воскресенье сбросит на ее поверхность капсулу с собранными на астероиде Бенну образцами грунта, сообщает NASA.

Приземление капсулы с примерно 250 граммами грунта астероида ожидается в районе 10:55 по времени восточного побережья США (в 17:55 мск) на полигоне Пентагона в пустыне в штате Юта в 122 км от города Солт-Лейк-Сити.

Зонд сбросит капсулу с высоты примерно 102 тыс. км, которая затем после вхождения в атмосферу приземлится на парашюте.

Аппарат OSIRIS-REx был запущен в 2016 году и достиг астероида Бенну в декабре 2018 года. На орбите астероида зонд находился два года, в течение которых проводилось его дистанционное изучение.

Сблизившись с поверхностью астероида в октябре 2020 года зонд с помощью руки-манипулятора совершил забор грунта.

Учёные рассчитывают, что образцы грунта с Бенну позволят получить данные о формировании Солнечной системы 4,5 млрд лет назад. Предполагается, что его поверхность может содержать вещество, сохранившееся со времен ее зарождения.

Это первая миссия NASA по возвращению на Землю образцов грунта астероида.

После пролета вблизи Земли аппарат OSIRIS-REx продолжит свой путь к астероиду Апофис для его изучения.

Миссия OSIRIS-REx получила название в честь египетского бога загробного мира Осириса, а астероиду Бенну в 2013 году было присвоено имя в честь птицы, символизирующей воскрешение этого бога.

По данным расчетов траектории движения, астероид Бенну, обнаруженный в сентябре 1999 году, имеет шансы столкнуться с Землей в период с 2169 по 2199 год. NASA считает данный объект потенциально опасным для планеты небесным телом. Масса Бенну достигает 140 млн тонн, диметр - 560 м. Падение такого тела на Землю привело бы к катастрофическим последствиям.