Капсула с образцами грунта астероида Бенну приземлилась в американском штате Юта

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Капсула с собранными на астроиде Бенну образцами грунта, сброшенная с американского космического аппарата OSIRIS-Rex, который пролетал вблизи Земли, в воскресенье приземлилась в штате Юта, сообщило NASA.

Приземление капсулы с примерно 250 граммами грунта c астероида состоялось в 10:55 по времени восточного побережья США (в 17:55 по Москве) на полигоне Пентагона в пустыне в штате Юта в 122 км от города Солт-Лейк-Сити.

Зонд сбросил капсулу с высоты примерно 102 тыс. км, которая затем после вхождения в атмосферу приземлилась с парашютной системы.

Капсула доставила на Землю примерно 250 грамм грунта астероида. Она будет отправлена в Космический Центр NASA имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас). NASA планирует представить детали о доставленных на Землю образцах грунта астероида 11 октября.

Аппарат OSIRIS-Rex был запущен в 2016 году и достиг астероида Бенну в декабре 2018 года. На орбите астероида зонд находился два года, в течение которых проводилось его дистанционное изучение.

Сблизившись с поверхностью астероида в октябре 2020 года зонд с помощью руки-манипулятора совершил забор грунта.

Ученые рассчитывают, что образцы грунта с Бенну позволят получить новые данные о формировании Солнечной системы 4,5 млрд лет назад. Предполагается, что поверхность астероида может содержать вещество, сохранившееся со времен ее зарождения.

Это первая миссия NASA по возвращению на Землю образцов грунта астероида.

После пролета вблизи Земли аппарат OSIRIS-Rex продолжит свой путь к астероиду Апофис для его изучения.