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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:44

Оппозиция увидела в закрытии метро Еревана попытку властей не допустить митинга

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Оппозиция Армении обвинила власти в попытках воспрепятствовать проведению намеченного вечером в воскресенье митинга, прекратив работу метрополитена.

"Сегодня прекращена работа ереванского метрополитена. Этот шаг направлен на то, чтобы воспрепятствовать участию наших граждан в митинге, который состоится сегодня в 18:00", - говорится в заявлении оппозиционного Национального комитета, распространенном в Ереване.

Ранее руководство метрополитена сообщило, что подземка будет закрыта в воскресенье по техническим причинам, в частности, для техосмотра всех поездов.

Накануне ереванское метро работало с ограничениями из-за поломки поезда.

В минувшую субботу сообщалось об акциях протеста с требование отставки премьера Армении Никола Пашиняна в крупнейших городах страны - Ереване, Гюмри и Ванадзоре.

Протесты в Ереване

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Ереван Армения
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