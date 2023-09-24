Армянская оппозиция пообещала с понедельника заблокировать ряд улиц Еревана

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Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Оппозиция Армении с понедельника, 25 сентября, будет блокировать улицы в шести из девяти административных районах Еревана в рамках акций гражданского неповиновения с целью отставки премьера Никола Пашиняна.

"С завтрашнего дня с 08:00 до 11:00 в течение трех дней блокируем все улицы. Работа госучреждений должна быть парализована", - заявил на митинге оппозиции в воскресенье первый премьер Армении (в 1990-1991 годах), член оппозиционного Национального конгресса Вазген Манукян.

В настоящее время оппозиция проводит многотысячное шествие по Еревану.

С 19 сентября, после начала операции ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе, в Армении начались акции протеста оппозиции с требованием отставки премьер-министра Пашиняна. Создан Национальный комитет, который координирует действия по отстранению Пашиняна и его правительства от власти. Представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян сообщал, что, парламентская оппозиция инициирует также процесс импичмента Пашиняна.