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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Совбез Армении анонсировал встречу Пашиняна и Алиева 5 октября в Гранаде

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отправится с рабочим визитом в Брюссель для подготовки встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Гранаде.

"В Брюсселе 26 сентября запланирована встреча Григоряна с советниками президента Франции, канцлера Германии, главы Евросовета и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым для подготовки встречи лидеров (Пашиняна и Алиева - ИФ) в Гранаде 5 октября", - заявили в пресс-службе Совбеза Армении.

В Гранаде 5 октября предусмотрена пятисторонняя встреча с участием премьер-министра Армении, президента Азербайджана, президента Франции, канцлера Германии и главы Евросовета.

17 сентября Пашинян заявил журналистам, что соглашение о мире с Азербайджаном не будет подписано на встрече в Гранаде

Армения Азербайджан Армен Григорян Гранада
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