Алиев предложил ускорить подписание мирного договора с Арменией

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказал мнение, что Баку и Ереван могут ускорить подписание мирного договора.

"20 сентября (после завершения боевых действий в Карабахе) мы восстановили наш суверенитет. С 20 сентября настало время, чтобы представители Азербайджана и Армении сели за стол переговоров для работы над проектом мирного соглашения (...) И теперь будет проще ускорить подписание мирного договора", - сказал он.

По его словам, параллельно необходимо активно работать над делимитацией азербайджано-армянской границы и положить конец многолетнему противостоянию.

"В Азербайджане мы хотим мира. Мы хотим восстановить эти территории, вернуть сюда наших соотечественников. Мы хотим мира и стабильности на Кавказе. Это возможно, и выбор за Арменией", - добавил Алиев.