Южная Корея и США начали военно-морские учения для противодействия КНДР

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Совместные военно-морские учения Южной Кореи и Соединенных Штатов стартовали в понедельник в Японском море, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на ВМС страны.

"Эти учения демонстрируют возможность эффективного сдерживания ядерных и ракетных угроз Северной Кореи, а также способность реагировать на них. Они еще больше укрепят объединенную оборонительную позицию", - приводит агентство заявление южнокорейского адмирала Ким Ин Хо.

В сообщении говорится, что в трехдневных учениях по противолодочной обороне с боевыми стрельбами принимают участие девять кораблей и два патрульных самолета с обеих сторон, включая две южнокорейские подводные лодки и эсминец Yulgok Yi I, американские эсминец Shoup, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis, и крейсер Robert Smalls.

"Ренхап" напоминает, что недавно КНДР спустила на воду новую тактическую атомную подводную лодку, которая, как сообщалось, "будет выполнять боевую задачу в качестве одного из основных подводных наступательных средств военно-морских сил" Северной Кореи.