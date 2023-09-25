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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Обвиняемый в коррупции сенатор США заявил, что хранил дома $480 тыс. "на экстренный случай"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Американский сенатор-демократ Роберт Менендес, которому на прошлой неделе предъявили обвинения в коррупции, заявил, что изъятые у него дома сотни тысяч долларов наличными он ранее снял со счета на случай чрезвычайной ситуации.

"За 30 лет я снял тысячи долларов наличными с моего личного накопительного счета, я хранил эти деньги на случай экстренной ситуации", - сказал Менендес.

"Да, сейчас это кажется старомодным, но это были деньги, снятые с моего личного сберегательного счета: речь идет о моих доходах, которые я законно получал на протяжении 30 лет", - отметил он.

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Во время обысков в доме сенатора в июне 2022 года федеральные агенты изъяли наличные в размере более $480 тыс., которые были упакованы в конверты и спрятаны в одежде и шкафах. Кроме того, у него нашли слитки золота.

На прошлой неделе министерство юстиции США предъявило Менендесу и его супруге обвинения в коррупции и использовании их влияния для тайной помощи Египту, они предстанут перед судом 27 сентября.

В обвинительном заключении утверждается, что Менендес и его жена брали взятки в сотни тысяч долларов от бизнесменов в обмен на согласие Менендеса использовать его официальное положение для их защиты, а также для деятельности в интересах правительства Египта.

Обвинения, предъявленные сенатору, могут угрожать его позиции председателя Комитета Сената США по иностранным делам, так как правила Сената требуют, чтобы те, кто занимает руководящие должности, и председатели комитетов уходили в отставку в случае, если им предъявлены обвинения в совершении уголовного преступления. Законодатель впоследствии может вернуться к должности, если обвинения будут сняты или признаны не относящимися к преступлениям, которые рассматриваются в рамках уголовного кодекса.

США Роберт Менендес
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