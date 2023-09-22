Сенатору Менендесу и его жене предъявлены обвинения в коррупции

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура предъявила обвинения в коррупции сенатору-демократу Роберту Менендесу от штата Нью-Джерси и его жене Надин, сообщает АР. В частности им вменили получение взяток наличными, золотыми слитками и дорогой машиной за действия в интересах правительства Египта.

При обыске дома у Менендесов нашли золотые слитки общей стоимостью $100 000 и $480 000 наличными в тайниках.

По их делу также проходит друг Надин Менендес - бизнесмен из Нью-Джерси, который один сумел получить разрешение властей Египта на проверку и сертификацию поставляемого в Египет мяса. Также следствие интересовали связи Менендесов с застройщиком из Нью-Джерси Фредом Дайбесом. Расследование продолжалось год.

После предъявления обвинений Менендесу придется оставить пост председателя комитета Сената по иностранным отношениям.

В 2015 году Менендесу также предъявляли обвинения в коррупции в связи с попытками повлиять на ход дела врача из Флориды, обвиненного в мошенничестве. Он также был вынужден покинуть занимаемую должность в Сенате, но затем был восстановлен в 2018 году, поскольку присяжные сочли его вину не доказанной. Новые обвинения не связаны с делом 2015 года.

В офисе истории Сената отметили, что Менендес, судя по всему, стал первым сенатором в истории США, которому предъявили обвинения по двум не связанным между собой уголовным делам.

В 2024 году Менендес планировал снова участвовать в парламентских выборах, отмечает АР.

В конце 2021 года он подготовил законопроект, предусматривающий санкции против России в случае боевых действий на Украине. Законопроект предполагал персональные санкции против первых лиц государства и высокопоставленных военных, а также меры против российских банков и госдолга, санкции против владельцев сырьевых компаний и газопровода "Северный поток 2".