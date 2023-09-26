Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Эрдоган полагает, что скандал с сенатором США ускорит получение Турцией самолетов F-16

Эрдоган полагает, что скандал с сенатором США ускорит получение Турцией самолетов F-16
Фото: Tunahan Turhan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Суд над сенатором-демократом Робертом Менендесом и его отстранение от должности главы комитета Сената США по иностранным делам дают Турции шанс скорее получить истребители F-16, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Благодаря такому развитию событий у нас может появиться возможность ускорить закупки F-16. Менендес и люди с подобным складом ума чинят препятствия не только в случае с F-16, но и по всем другим вопросам", - приводит издание "Хюрриет" слова Эрдогана.

В миреОбвиняемый в коррупции сенатор США заявил, что хранил дома $480 тыс. "на экстренный случай"Читать подробнее

Ранее администрация США приостановила заключение сделки с Турцией на поставку 40 новых F-16 и комплектов для модернизации уже имеющихся самолетов, поскольку группа конгрессменов отказалась дать согласие на нее, пока Турция не ратифицирует заявку на вступление Швеции в НАТО. При этом сенатор Менендес, являвшийся председателем комитета по иностранным делам, блокировал процесс продажи F-16.

Эрдоган в свою очередь заявил о планах вновь обсудить этот вопрос с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он добавил, что Анкара ожидает от Вашингтона четкой позиции в отношении продажи F-16.

Как поясняет газета, и в Анкаре, и в Вашингтоне отрицают, что тематика F-16 и вступление Швеции в НАТО связаны. Однако Эрдоган во вторник сказал, что США уже увязали два этих вопроса между собой. В то же время президент подчеркнул, что в отношении допуска Швеции в НАТО последнее слово - за парламентом Турции.

В миреОрбан заявил, что Венгрии не нужно спешить с ратификацией членства Швеции в НАТООрбан заявил, что Венгрии не нужно спешить с ратификацией членства Швеции в НАТОЧитать подробнее

"В конечном счете, турецкий парламент примет решение по поводу членства Швеции в НАТО. (...) Наш парламент сдержит слово, если США выполнят свои обещания. Наш парламент предпримет соответствующие шаги", - заверил Эрдоган.

В настоящее время вступление Швеции в НАТО не ратифицировали Турция и Венгрия. Эрдоган в июле заявил, что турецкий парламент не ратифицирует протокол о присоединении Швеции к НАТО ранее октября - 1 октября начинается осенняя сессия парламента Турции.

На прошлой неделе министерство юстиции США предъявило Менендесу и его супруге обвинения в коррупции и использовании их влияния для тайной помощи Египту. В обвинительном заключении утверждается, что Менендес и его супруга брали взятки в сотни тысяч долларов от бизнесменов в обмен на согласие Менендеса использовать его официальное положение для их защиты, а также для деятельности в интересах правительства Египта. Менендес с супругой предстанут перед судом 27 сентября.

F-16 США Турция Реджеп Тайип Эрдоган Роберт Менендес
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕАБР добился лицензии на разморозку средств, заблокированных на счете НРД в Euroclear

Новым главой Blue Origin станет бывший вице-президент Amazon Дэйв Лимп

Новым главой Blue Origin станет бывший вице-президент Amazon Дэйв Лимп

США передадут Армении 11,5 млн долларов на помощь прибывающим из Карабаха

США передадут Армении 11,5 млн долларов на помощь прибывающим из Карабаха

МЭА призвало сократить спрос на ископаемое топливо на 25% к 2030 году

МЭА призвало сократить спрос на ископаемое топливо на 25% к 2030 году

В Сеуле впервые за 10 лет прошел военный парад

В Сеуле впервые за 10 лет прошел военный парад

Лукашенко рассчитывает встретиться с Путиным в октябре на саммите СНГ

Ford приостановил строительство завода по производству аккумуляторов в Мичигане

Ford приостановил строительство завода по производству аккумуляторов в Мичигане

Канадский профсоюз после сделки с Ford начнет переговоры с GM и Stellantis

Аэропорт Гатвик отменил 164 авиарейса из-за нехватки диспетчеров

Аэропорт Гатвик отменил 164 авиарейса из-за нехватки диспетчеров

На акциях протеста в Ереване за сутки задержали 56 человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });