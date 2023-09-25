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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Орбан заявил, что Венгрии не нужно спешить с ратификацией членства Швеции в НАТО

Орбан заявил, что Венгрии не нужно спешить с ратификацией членства Швеции в НАТО
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Фото: Omar Marques/Getty Images

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пока не видит необходимости форсировать темпы ратификации членства Швеции в НАТО, сообщает в понедельник Associated Press.

"Нужно смотреть, есть ли что-то срочное, что подтолкнет нас к ратификации членства Швеции в НАТО. Я не вижу таких обстоятельств", - заявил Орбан в своей речи на открытии осенней сессии венгерского парламента.

По его словам, на данный момент "ничего не угрожает безопасности Швеции", а потому у Венгрии нет оснований торопиться с процессом принятия страны в альянс.

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Ранее председатель парламента Венгрии Ласло Кевер заявлял, что Венгрия может не ратифицировать вступление Швеции в НАТО в ближайшие недели.

Венгрия стала говорить о возможной отсрочке с ратификацией членства Швеции в альянсе после того, как шведские СМИ опубликовали десятиминутное видео, которое показывали в шведских школах. В нем шведы критикуют венгерскую политику. Также в видео звучит предположение, что с 2010 года, когда к власти в Венгрии пришла партия "Фидес", демократия в Венгрии "постепенно перестает существовать".

В настоящее время вступление Швеции в НАТО не ратифицировали Турция и Венгрия. Президент Турции Реджеп Эрдоган в июле заявил, что турецкий парламент не ратифицирует протокол о присоединении Швеции к НАТО ранее октября. Венгерские власти, со своей стороны, заверяли, что будут готовы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, как только Турция выразит готовность сделать это.

Венгрия Виктор Орбан НАТО Швеция
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