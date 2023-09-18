Спикер парламента Венгрии допустил отсрочку ратификации вступления Швеции в НАТО

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Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что Венгрия может не ратифицировать вступление Швеции в НАТО в ближайшие недели, передает EFE.

Журналисты его спросили о сроках ратификации этого решения, он ответил, что не уверен, что парламент должен это ратифицировать.

Кевер сказал это после того, как шведские СМИ опубликовали десятиминутного видео с критикой политики Будапешта, которое показывали в шведских школах. Авторы видео, в частности, говорят, что с 2010 года, когда к власти в Венгрии пришла партия "Фидес", в которой состоит Кевер, демократия в Венгрии "постепенно перестает существовать".

"Нам не нужен союзник (такой как Швеция), который думает о нас то, что отражает данное видео", - подчеркнул Кевер.

На прошлой неделе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отправил шведскому коллеге письмо, в котором выразил обеспокоенность "предвзятыми и несправедливыми" обвинениями некоторых шведских политиков в адрес венгерского правительства.

Вступление Швеции в НАТО не ратифицировали Турция и Венгрия. Президент Турции Реджеп Эрдоган в июле заявил, что турецкий парламент не ратифицирует протокол о присоединении Швеции к НАТО ранее октября. Венгерские власти, со своей стороны, заверяли, что будут готовы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, как только Турция выразит готовность сделать это.