Бывший мэр Еревана арестован по делу о подготовке покушения на Пашиняна

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Армении по обвинению в подготовке покушения на премьер-министра Никола Пашиняна суд арестовал Альберта Базеяна, который был мэром Еревана с 1999 по 2001 годы.

"Суд решил арестовать Альберта Базеяна. Он не признает своей вины", - сообщил в соцсетях адвокат Георгий Меликян.

Ранее СНБ Армении сообщила, что 23 сентября были задержаны Базеян и еще семь членов военно-патриотической организации "Крестоносцы". Им вменили подготовку узурпации власти и покушения на Пашиняна.