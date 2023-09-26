В Ереване утром задержали 32 человека за попытки блокировать улицы

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Полиция Армении сообщила, что утром в Ереване были задержаны 32 человека, которые пытались блокировать улицы в центре города, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

"Задержано 32 человека", - сказали "Интерфаксу" в полиции республики.

После задержаний акции по блокировке улиц прекратились. Вечером 26 сентября в центре должен пройти очередной митинг оппозиции.

Оппозиция протестует с 19 сентября против случившегося с Нагорном Карабахе и требует отставки премьера. Создан Национальный комитет, который координирует действия по отстранению Пашиняна и его правительства от власти.