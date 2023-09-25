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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Пашинян в беседе с делегацией США назвал происходящее в Карабахе этнической чисткой

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким и главой Агентства по международному развитию США (USAID) Самантой Пауэр в Ереване заявил о продолжающейся этнической чистке в Нагорном Карабахе.

"Вы знаете, что, к сожалению, в данный момент процесс этнических чисток армян в Нагорном Карабахе продолжается, происходит прямо сейчас. Это очень трагический факт. Мы пытались проинформировать международное сообщество, что эта этническая чистка произойдет, но, к сожалению, нам не удалось предотвратить ее", - сказал Пашинян, его слова приводит пресс-служба правительства Армении.

По его словам, напряженность в регионе продолжает расти.

"Сейчас очень важно предпринять конкретные шаги для предотвращения дальнейшей эскалации и еще больших проблем", - отметил Пашинян.

Со своей стороны Саманта Пауэр заявила, что президент США командировал делегацию, чтобы выразить поддержку Вашингтоном суверенитета, территориальной целостности и демократии Армении.

"У нас еще будет повод вновь приехать, чтобы обсудить наши шаги, которые направлены на укрепление вашей углубляющейся демократии, но сегодня мы сконцентрированы на конкретном кризисе, гуманитарных нуждах людей в Нагорном Карабахе, сбежавших из Нагорного Карабаха людей", - сказала Пауэр.

Она отметила, США продолжат работать с Арменией и Азербайджаном для достижения долгосрочного мира, "учитывая также, какую глубокую экономическую выгоду и стабильность это обеспечит для армянского народа".

Пауэр также передала Пашиняну письмо президента США Джо Байдена.

Нагорный Карабах Армения Никол Пашинян Саманта Пауэр USAID
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