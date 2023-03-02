Президент Молдавии пообещала не допустить нового конфликта в Приднестровье

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Руководство Молдавии не допустит возобновления конфликта в Приднестровье, заявила на митинге в связи с 31-й годовщиной начала вооруженного конфликта на Днестре президент страны Майя Санду.

"Мы и впредь будем прилагать усилия для сохранения мира в стране, чтобы не допустить обострения ситуации вокруг Приднестровского региона. Мы не позволим горячим головам превратить Приднестровье в арену нового военного конфликта", - сказала она.

"Спустя 31 год после начала конфликта память павших на Днестре не забыта... Мы не может забывать цену, которую заплатило общество за то, чтобы Молдавия продолжила свой путь к независимости, свободе и миру... Мы не хотели войны тогда и не хотим ее сейчас. Мы миролюбивый народ, и строим государство, где есть место для всех. Наши усилия сейчас направлены на единение всех граждан независимо от того, на какой стороне Днестра мы живем", - заявила президент.

Она считает, что для устранения разногласий, возникших из-за боев 1992 года, предстоит большая работа. Санду подчеркнула, что после завершения острой фазы конфликта в течение всех этих лет удавалось сохранить мир и спокойствие в стране.

Вооруженный конфликт на Днестре начался 2 марта 1992 года со стычки между милиционерами Приднестровья и молдавскими полицейскими в городе Дубоссары. Конфликт продолжался несколько месяцев, пик пришелся на июнь 1992 года. Бои были прекращены после подписания 21 июля 1992 года президентами Молдавии и России соглашения о принципах минного урегулирования приднестровского конфликта. В соответствии с этим документом, в созданной на берегах Днестра зоне безопасности действуют миротворческие силы - по 300-400 военнослужащих от России, Молдавии и Приднестровья.