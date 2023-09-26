Польша ужесточила контроль на границе со Словакией из-за потока нелегалов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Польские пограничники с 26 сентября усилили контроль за транспортом на границе со Словакией из-за увеличения потока нелегалов, сообщает телеканал Polsat.

"В связи с увеличением миграционного потока пограничники на польско-словацкой границе приступили к проверкам автобусов и иных транспортных средств, в которых могут находиться нелегалы", - объявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

"Уже на протяжении нескольких недель мы фиксируем рост числа нелегальных мигрантов на участке границы со Словакией. В целом на южных участках границы и со Словакией, и с Чехией это число выросло почти в семь раз", - сказала Polsat пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская.

Усилить контроль на границе со Словакией рекомендовал польскому МВД накануне премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.