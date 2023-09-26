Полиция Германии провела рейды против нелегальных мигрантов в семи городах

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Германии утром 26 сентября в семи городах в пяти федеральных землях прошли масштабные полицейские рейды против нелегальных мигрантов, пишет RheinPfalz со ссылкой на dpa.

В операции участвовали более 350 полицейских. Они выявили около сотни сирийцев, подозреваемых в нелегальном въезде в ФРГ. Выписаны ордеры на арест пяти человек, все они - выходцы из Сирии, добивающиеся убежища в Германии. Как уточнил представитель полиции, их подозревают в незаконном ввозе в страну других сограждан.

По версии следствия, каждый из подозреваемых заплатил от 3000 до 7000 евро за незаконный въезд в страну. Также им вменяют контрабанду товаров и отмывание незаконно полученных средств за счет скупки золотых украшений.

Полицейскую операцию проводили в городах Штаде (Нижняя Саксония), Гладбекк (Северный Рейн-Вестфалия), Фульде , Кассель (оба Гессен), Бремен, Бальге (Нижняя Саксония) и Кельхайм (Бавария). Распоряжение об операции отдала полиция во Франкфурте-на-Майне в связи с информацией о ввозе нелегалов на территорию Германии.

Ранее несколько польских изданий сообщили, что МИД Польши вовлечен в схему нелегальной выдачи виз гражданам Среднего Востока и Африки за взятки. Власти Польши в свою очередь заявили, что начали расследование, и признали, что нарушения совершались, однако не в таких количествах, как писали польские СМИ, и в основном во время нахождения у власти центристской оппозиции.

Позднее глава МВД Польши Мариуш Каминьский обсудил с коллегой из Германии Нэнси Фезер ситуацию с транзитом мигрантов в Германию через Польшу. Фрезер затем сказала Welt, что власти Германии рассматривают возможность установления постоянных пунктов контроля на границах с Польшей и Чехией. По ее словам, границы закрывать не планируют, а лишь усилят присутствие полиции на пограничных переходах. Кроме того, более частыми могут стать выборочные проверки.

Несколько лет назад такой режим Германия ввела на границах с Австрией и Швейцарией, для сдерживания миграционного потока через "балканский путь".