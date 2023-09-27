ФРГ усилит проверки на границах с Польшей и Чехией из-за нелегальной миграции

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Власти ФРГ в рамках борьбы с нелегальной миграцией с этой недели активизируют проверки въезжающих через границы с Польшей и Чехией, заявила глава МВД Германии Нэнси Фезер. Ее слова приводят западные СМИ.

"Федеральная полиция будет гибко вести дополнительные целенаправленные проверки на путях нелегального ввоза людей в страну через границы с Польшей и Чехией, - сказала она. - Если мы не добьемся успеха в защите внешних границ (...) то открытость границ внутри ЕС окажется под угрозой".

Фезер уточнила, что новые меры безопасности начнут применять уже на этой неделе.

Ранее польские издания сообщали, что МИД Польши вовлечен в схему нелегальной выдачи виз гражданам Среднего Востока и Африки за взятки. Власти Польши заявили, что начали расследование, и признали, что нарушения совершались, однако не в таких количествах, как писали СМИ, и в основном во время нахождения у власти центристской оппозиции.

Фезер ранее отмечала, что границы закрывать не планируют, а лишь усилят присутствие полиции на пограничных переходах. Кроме того, более частыми могут стать выборочные проверки.

Несколько лет назад такой режим Германия ввела на границах с Австрией и Швейцарией, для сдерживания миграционного потока через "балканский путь".

27 сентября представитель польского правительства Петр Мюллер говорил, что Польша тоже рассматривает возможность усиления контроля на границе с Германией.