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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:02

Казахстан планирует в декабре поставить в ФРГ по "Дружбе" 150 тыс. т нефти

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - АО "КазТрансОйл" планирует в декабре поставить в ФРГ 150 тысяч тонн нефти, сообщила пресс-служба компании.

"В январе-ноябре 2023 года объем транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию составил 843 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Этот транзит осуществляется в рамках соответствующего соглашения между правительствами Казахстана и РФ от 7 июня 2002 года, отмечает компания.

Казахстан начал поставки нефти в Германию через нефтепровод "Дружба" в рамках диверсификации маршрутов экспорта своего сырья. На 2023 год у "КазТрансОйла" имеется квота от российской "Транснефти" на прокачку 1,2 млн тонн в ФРГ. Первая партия была отгружена в феврале 2023 года.

В августе сообщалось, что "Карачаганак петролеум оперейтинг" (KPO, оператор разработки месторождения Карачаганак) планирует транспортировать по "Дружбе" 1,2 млн тонн нефти в 2024 году.

В конце октября министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил, что Казахстан может увеличить экспорт в Германию по данному нефтепроводу с 1,2 млн тонн до 2 млн тонн в год, окончательный объем будет определен после переговоров.

"КазТрансОйл" является субъектом естественной монополии на рынке услуг по трубопроводному транспорту нефти. Входит в состав национальной компании "КазМунайГаз".

Дружба КазТрансОйл Казахстан Германия
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