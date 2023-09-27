Парламент Болгарии одобрил передачу Украине неисправных ракет для ЗРС С-300

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Болгарские парламентарии в среду постановили предоставить Украине дополнительную военную помощь, в нее, в частности, войдут требующие ремонта ракеты для зенитно-ракетных систем С-300, а также боеприпасы для автоматического стрелкового оружия, в которых у болгарской армии уже нет нужды, сообщает газета "Днес".

Решение принято на закрытом заседании.

Накануне этот план одобрил Комитет по вопросам обороны парламента Болгарии.

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев ранее пояснил, что София намерена отправить Киеву только ракеты, а не полностью комплексы С-300. Он добавил, что ракеты, которые планируется отдать, технически невозможно отремонтировать в Болгарии. При этом в болгарском парламенте полагают, что у украинских специалистов есть возможности для ремонта.

Точное количество ракет, которые Болгария намерена отправить на Украину, не указывается. В тоже время болгарский адмирал Емил Ефтимов объяснил, что неисправные ракеты для ЗРС С-300, которые планируется передать Украине, составляют от 3% до 5% от их общего количества, имеющегося у Болгарии.

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России ранее в среду назвала грубым нарушением международных обязательств передачу Болгарией Украине ракет для систем ПВО С-300 и призвала пересмотреть это решение.

"В средствах массовой информации опубликованы сообщения об одобрении народным собранием Болгарии передачи киевскому режиму ракет для зенитных ракетных комплексов С-300. (...) Речь идет об очередной попытке грубого нарушения болгарским руководством своих международных обязательств в области контроля за вооружением, несмотря на неоднократные разъяснения российской стороны", - говорилось в заявлении ФСВТС.

"Призываем болгарскую сторону пересмотреть принятое решение в целях недопущения нарушения норм международного права в области военно-технического сотрудничества", - заявили в ведомстве.