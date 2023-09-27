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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

ФСВТС назвала нарушением передачу Болгарией Украине ракет для комплексов С-300

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России считают грубым нарушением международных обязательств передачу Болгарией на Украину ракет для комплексов ПВО С-300 и призывают пересмотреть это решение.

"В средствах массовой информации опубликованы сообщения об одобрении народным собранием Болгарии передачи киевскому режиму ракет для зенитно-ракетных комплексов С-300, - говорится в заявлении ведомства. - Речь идет об очередной попытке грубого нарушения болгарским руководством своих международных обязательств в области контроля за вооружением, несмотря на неоднократные разъяснения российской стороны".

"Призываем болгарскую сторону пересмотреть принятое решение в целях недопущения нарушения норм международного права в области военно-технического сотрудничества", - заявила ФСВТС.

В ведомстве напомнили, что по соглашению между правительствами России и Болгарии о военно-техническом сотрудничестве от 5 сентября 2002 года передача третьей стороне поставленного вооружения и военной техники недопустима без предварительного письменного согласия российской стороны.

"Передача оружия в зону боевых действий на Украине неизбежно приведет к дополнительной эскалации конфликта и невинным человеческим жертвам", - подчеркнули в ведомстве.

С-300 ФСВТС Болгария Украина
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