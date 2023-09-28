Генсек НАТО пообещал добиться продолжения поставок боеприпасов Украине

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Страны НАТО заключили с Украиной контракты на поставку боеприпасов на сумму в 2,5 млрд евро, на пресс-конференции в Киеве генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его выступление транслировал сайт НАТО.

"Сейчас у НАТО заключены рамочные контракты на 2,5 млрд евро по основным видам боеприпасов", - сказал он и пообещал, что продолжит "убеждать союзников по НАТО подписывать очередные контракты, поскольку они необходимы промышленникам".

"При наличии контрактов мы сможем производить больше", - отметил Столтенберг, подчеркнув, что производство и поставка боеприпасов Украине находится в сфере интересов альянса.

Столтенберг 28 сентября прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он провел с президентом Владимиром Зеленским переговоры о дальнейших мерах военной поддержки Украины.

По словам генсека, с начала СВО на Украине страны альянса предоставили военную помощь Киеву более чем на 100 млрд евро. Половина этих средств приходится на США, другая половина - на Канаду и европейских союзников по НАТО.

Он приветствовал планы США и Украины совместно производить вооружения, в том числе для ПВО.