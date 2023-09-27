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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Парламент Швейцарии не стал ослаблять ограничения на реэкспорт оружия

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Нижняя палата Федерального собрания Швейцарии в среду проголосовала против снятия запрета на реэкспорт швейцарского оружия в страны, которые находятся в состоянии военного конфликта, сообщает сайт Национального совета Конфедерации.

"За" ослабление ограничений проголосовали 48 человек, "против" - 135.

"Берн неоднократно отказывал в запросах на реэкспорт швейцарского оружия, ссылаясь на нейтралитет и закон о боевой технике", - сообщила пресс-служба палаты.

В июне Совет кантонов - малая палата парламента Швейцарии - проголосовал за предложение комиссии по безопасности Совета, предусматривающей более мягкие требования к реэкспорту поставленных в другие страны вооружений швейцарского производства.

Ранее ряд европейских стран, в том числе Германия, Дания, Испания, хотели перенаправить на Украину приобретенную военную технику швейцарского производства, однако Берн отказывал им, ссылаясь на закрепленную в конституции страны политику нейтралитета, которая, в частности, запрещает передачу оружия в зоны активных боевых действий.

Швейцария Национальный совет Швейцарии Совет кантонов Швейцарии Украина
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