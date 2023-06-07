Палата швейцарского парламента согласилась ослабить контроль за реэкспортом швейцарского оружия

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Совет кантонов - малая палата парламента Швейцарии - проголосовал за предложение комиссии по безопасности Совета смягчить требования к реэкспорту поставленных в другие страны вооружений швейцарского производства.

"Совет кантонов хочет разрешить другим странам при соблюдении определенных условий передавать далее купленную у Швейцарии военную технику. Он принял соответствующее предложение, поступившее от комиссии по безопасности Совета кантонов", - сообщила пресс-служба парламента.

За смягчение проголосовали 22 депутата, против - 17, воздержались четверо.

Теперь эта инициатива вновь поступает на рассмотрение в аналогичную комиссию по вопросам безопасности другой палаты швейцарского парламента - Национального совета. Эта комиссия еще в феврале рекомендовала предложение отклонить.

Позднее в июне предложение смягчить контроль рассмотрит парламент в полном состав. Глава комиссии по вопросам безопасности Совета кантонов Вернер Зальцманн обратил внимание, что если в итоге предложение будет утверждено, послабления вступят в действие не раньше марта 2024 года.

Швейцарские СМИ отмечают, что ранее ряд европейских стран, в том числе Германия, Дания, Испания, хотели перенаправить на Украину приобретенную военную технику швейцарского производства, однако Берн отказывал им, ссылаясь на закрепленную в Конституции страны политику нейтралитета, которая, в частности, запрещает передачу оружия в зону активных боевых действий.