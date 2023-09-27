Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:08

Европа с 2020 года получила по TAP свыше 27 млрд куб.м газа из Азербайджана

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Объем азербайджанского газа, экспортированного в Европу по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) с декабря 2020 года, превысил 27 млрд кубометров, сообщил управляющий директор трубопроводной компании TAP AG Лука Скьеппати.

По его словам, которые приводит компания в соцсети "Х", за отчетный период в Италию по TAP транспортировано более 23 млрд кубометров газа.

Трубопровод TAP предназначен для транспортировки газа с месторождения Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря в рамках "Стадии-2" его разработки в Европу.

В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%). На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых порядка 12-12,5 млрд кубометров - в Европу.

Азербайджан Шах-Дениз Европа Италия TAP
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Белоруссии с 28 сентября физлицам нельзя будет использовать дроны

Что произошло за день: среда, 27 сентября

Volkswagen приостановит выпуск 2 моделей электромобилей из-за низкого спроса

Volkswagen приостановит выпуск 2 моделей электромобилей из-за низкого спроса

Армения надеется на поддержку РФ в обеспечении защиты Рубена Варданяна

Hyundai и Kia отзовут почти 3,4 млн машин в США из-за риска возгорания

Hyundai и Kia отзовут почти 3,4 млн машин в США из-за риска возгорания

Пхеньян вернул США пробравшегося в КНДР американского военного

Пхеньян вернул США пробравшегося в КНДР американского военного
Дипломатическое противостояние

Парламент Финляндии обсудит закрытие консульства России на Аландских островах

Армения приняла 50 243 эвакуированных из Нагорного Карабаха

Власти Индонезии запретили использовать соцсети для торговли товарами и услугами

Российско-американский экипаж вернулся на Землю с МКС после годовой экспедиции

Российско-американский экипаж вернулся на Землю с МКС после годовой экспедиции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });