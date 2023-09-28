Китай разрешил поставки свинины из РФ на свой рынок

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Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Россия, десять лет добивавшаяся выхода на объемный китайский рынок свинины, получила на него доступ.

Как сообщает Россельхознадзор, Главное таможенное управление (ГТУ) КНР отменило ограничения на экспорт свинины из РФ. Решение о разрешении поставок было принято по результатам оценки рисков и анализа системы государственного контроля африканской чумы свиней (АЧС) в России.

Документы, в соответствии с которыми поставки свинины из РФ не были возможны, больше не применяются. Речь идет об объявлении № 125 от 2008 года, выданным ранее действующим Главным управлением по надзору за качеством, инспекцией и карантином, а также министерством сельского хозяйства КНР.

"Инспекционные и карантинные требования к российской свинине, экспортируемой в Китай, будут сформулированы ГТУ КНР отдельно", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор сообщает, что в течение 10 лет, с 2013 года, проводил "масштабную работу над обеспечением допуска свиноводческой продукции на рынок Китая". "Многоступенчатая процедура включала в себя переговорный процесс, в том числе в рамках специализированных двусторонних рабочих групп, организацию визитов представителей Китая в Россию для ознакомления с инструментами государственного надзора за безопасностью свиноводческой продукции, работой по профилактике, диагностике и предотвращению распространения АЧС, деятельностью научно-исследовательских институтов и лабораторий Россельхознадзора, а также подготовку обширных материалов по всем запросам ГТУ КНР", - говорится в сообщении.